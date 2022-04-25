К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Но во время своего обращения 25 апреля Владимир Зеленский поделился способом, как ускорить победу Украины над врагом, сообщает 24 канал.

Эта война стала действительно народной, мы уже деоккупировали 931 населенный пункт, – Зеленский

Он отметил, что каждый украинец должен думать о том, как сделать пребывание российских захватчиков на нашей земле еще более невыносимым.

Когда будет победа – ее ощутит каждый. Когда придет мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание кафиров на нашей земле еще более невыносимо,

– заявил президент Украины.

Россия не хочет мира, потому мы должны за него бороться

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к миру. Как была готова с 2014 года, когда началась война на Донбассе. Но Россия не желает искать мира. Мы должны за него бороться и защищать свою свободу.

Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка должны бороться. Должны защищать свободу. Ибо каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы,

– подчеркнул Зеленский.

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