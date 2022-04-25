На жаль, на це питання немає простої відповіді. Але під час свого звернення 25 квітня Володимир Зеленський поділився способом, як пришвидшити перемогу України над ворогом, повідомляє 24 канал.

До теми Ця війна стала дійсно народною, ми вже деокупували 931 населений пункт, – Зеленський

Він зауважив, що кожен українець повинен думати про те, як зробити перебування російських загарбників на нашій землі ще нестерпнішим.

Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли й що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше,

– заявив президент України.

Росія не хоче миру, тому ми повинні за нього боротися

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова до миру. Як була готова ще з 2014 року, коли розпочалась війна на Донбасі. Але Росія не хоче шукати миру. Тож ми повинні за нього боротися та захищати свою свободу.

Але щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка ще мають боротися. Мають захищати свободу. Бо кожен день боротьби зараз – це плюс роки й роки мирного життя після цієї війни. Після нашої перемоги,

– наголосив Зеленський.

Актуально – нічне звернення Зеленського за 25 квітня: дивіться відео