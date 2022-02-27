По его словам, только 17 тысяч человек из Вооруженных Сил Беларуси (хотя всего их 45 тысяч) способны более или менее выполнять какие-либо задачи.

На тему Ваше командование воспринимает вас как мясо, – Арестович к россиянам и белорусам

"Это капля в море. Поэтому я думаю, что белорусская армия не будет выполнять преступные приказы, тем более российские команды ", – заявил Арестович.

Добавим, что Владимир Зеленский и Александр Лукашенко договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе . Встреча состоится в районе реки Припять.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси взял на себя ответственность за то, что во время процесса визита украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на территории Беларуси, останутся на земле.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.