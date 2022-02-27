За його словами, лише 17 тисяч людей з Збройних Сил Білорусі (хоча загалом їх 45 тисяч) здатні більш-менш виконувати якісь завдання.

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"Це крапля в морі. Тому я думаю, що білоруська армія не буде виконувати злочинні накази, тим більше російські команди", – заявив Арестович.

Додамо, що Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні. Зустріч відбудеться в районі річки Прип'ять.

Окрім цього, самопроголошений президент Білорусі взяв на себе відповідальність за те, що під час процесу візиту української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на території Білорусі, залишаться на землі.

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