Думаю, наш ответ будет положительным, – евродепутат о заявке Украины в ЕС

Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. Понимая всю сложность ситуации из-за агрессии России, ответ Европарламента может быть положительным.

Об этом заявил евродепутат от Литвы Пятрас Аушрявичюс в эфире 24 канала. Такой шаг стал историческим и очень важным даже для ЕС.

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По словам Аушрявичюса, самое главное украинское государство сделало, ведь решиться на такой шаг во время агрессии со стороны другой страны очень трудно. Однако это свидетельствует о воле.

Надеюсь, Украина очень серьезно воспринимает, что она будет выполнять все реформы в партнерстве с ЕС,

– заявил евродепутат.

Ауштрявичюс рассказал, что 1 марта в Европарламенте будут принимать резолюцию по агрессии России. Там также будет несколько строк относительно заявки Украины.

"Думаю, что это воспринимают в Европарламенте положительно. Я бы не сказал, что все очень рады этому, не все были готовы. Однако понимая всю ситуацию, думаю, что наш ответ будет положительным", – отметил Ауштрявичюс.

Евродепутат прокомментировал заявку Украины на членство в ЕС: смотрите видео

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