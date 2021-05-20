Мол, для этого в зале не хватит голосов народных избранников. Об этом в эфире программы "6/9" рассказал депутат монобольшинства Никита Потураев.
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Убежден, мы не найдем голосов, – Потураев о сокращении депутатов до 300
Он отметил, сокращение количества депутатов предусматривает изменения в Конституцию Украины. Для этого надо более 300 голосов.
К сожалению, думаю, что этого никогда не будет. Мы на это не соберем голосов,
– отметил нардеп от "Слуги народа".
Политик объяснил, парламент в 2019 году уже проголосовал за переход к избирательной системе с открытыми списками. Это то, что не требовало изменений в Конституцию.
Он добавил, открытые списки – это цивилизованное сочетание мажоритарки, чтобы депутат не терял связь с конкретной территорией и людьми. Но голосование при этом происходило за партии. Такое было на местных выборах 2020 года.
По словам Потураева, изменение количества депутатов будет означать, что округов будет 300. Именно между ними распределяется избирательный список.
Конкурировать трудно, ведь округ большой и ты должен иметь очень много контактов с избирателями во время кампании. Проблема в том, что проще выиграть на меньшем округе, чем на большем,
– отметил он.
Народный депутат убежден, что в парламенте не найдется поддержки конституционного большинства – более 300 голосов – для принятия этого законопроекту.
Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео
Сокращение депутатов до 300: что известно о законопроекте
- Законопроект об уменьшении количества депутатов в Раде с 450 до 300 Владимир Зеленский внес на рассмотрение еще в 2019 году.
- В феврале 2020 года парламент предварительно одобрил законопроект 1017.
- Впоследствии об этом начали активно говорить после того, как это стало одним из 5 вопросов всеукраинского опроса от президента.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что глобального негативного влияния на деятельность парламента такая инициатива не будет иметь.
- 14 января 2021 года комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал сократить общее количество нардепов до 300 человек.