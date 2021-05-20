Мол, для этого в зале не хватит голосов народных избранников. Об этом в эфире программы "6/9" рассказал депутат монобольшинства Никита Потураев.

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Убежден, мы не найдем голосов, – Потураев о сокращении депутатов до 300

Он отметил, сокращение количества депутатов предусматривает изменения в Конституцию Украины. Для этого надо более 300 голосов.

К сожалению, думаю, что этого никогда не будет. Мы на это не соберем голосов,

– отметил нардеп от "Слуги народа".

Политик объяснил, парламент в 2019 году уже проголосовал за переход к избирательной системе с открытыми списками. Это то, что не требовало изменений в Конституцию.

Он добавил, открытые списки – это цивилизованное сочетание мажоритарки, чтобы депутат не терял связь с конкретной территорией и людьми. Но голосование при этом происходило за партии. Такое было на местных выборах 2020 года.

По словам Потураева, изменение количества депутатов будет означать, что округов будет 300. Именно между ними распределяется избирательный список.

Конкурировать трудно, ведь округ большой и ты должен иметь очень много контактов с избирателями во время кампании. Проблема в том, что проще выиграть на меньшем округе, чем на большем,

– отметил он.

Народный депутат убежден, что в парламенте не найдется поддержки конституционного большинства – более 300 голосов – для принятия этого законопроекту.

Полный выпуск программы "6/9": смотрите видео

Сокращение депутатов до 300: что известно о законопроекте