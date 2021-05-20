Мовляв, для цього в залі не вистачить голосів народних обранців. Про це в ефірі програми "6/9" розповів депутат монобільшості Микита Потураєв.

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Переконаний, ми не знайдемо голосів, – Потураєв про скорочення депутатів до 300

Він зауважив, скорочення кількості депутатів передбачає зміни до Конституції України. Для цього треба більше ніж 300 голосів.

На жаль, думаю, що цього ніколи не буде. Ми на це не назбираємо голосів,

– зазначив нардеп від "Слуги народу".

Політик пояснив, парламент у 2019 році вже проголосував за перехід до виборчої системи з відкритими списками. Це те, що не потребувало змін до Конституції.

Він додав, відкриті списки – це цивілізоване поєднання мажоритарки, щоб депутат не втрачав зв'язок з конкретною територією і людьми. Але голосування при цьому відбувалося за партії. Таке було на місцевих виборах 2020 року.

За словами Потураєв, зміна кількості депутатів означатиме, що округів буде 300. Саме між ними розподіляється виборчий список.

Конкурувати важко, адже округ великий і ти маєш мати дуже багато контактів з виборцями під час кампанії. Проблема в тому, що простіше виграти на меншому окрузі, ніж на більшому,

– відзначив він.

Народний депутат переконаний, що у парламенті не знайдеться підтримки конституційної більшості – понад 300 голосів – для ухвалення цього законопроєкту.

Повний випуск програми "6/9": дивіться відео

Скорочення депутатів до 300: що відомо про законопроєкт