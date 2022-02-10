15 февраля – это наиболее вероятная дата, когда впервые в Думе будет рассмотрен этот документ. Об этом сообщил глава комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников. Он ко всему является одним из авторов одиозного обращения к Путину.

Советуем прочитать Надо "закрыть" небо, – Ярош сказал, какого оружия не хватает Украине

Рассмотрение в комитете – только первый тур

Выносить "в зал" проект документа еще не будут. Обсуждение в профильном комитете – это только первая тропа, по которой будет идти обращение.

Будет комитет, скорее всего, 15 февраля обсуждать и дальше будет выноситься на Совет Думы,

– сказал депутат.

Калашников при этом уточнил, что свое решение по проекту обращения направила только одна фракция – "Справедливая Россия – За правду". Остальные пока отмалчиваются.

После рассмотрения в Совете Думы обращение будет направлено на заседание палаты.

Обратите внимание! В Кремле считают, что признание псевдореспублик на Донбассе позволит "защитить народы от внешних угроз". Еще там цинично говорят о стабилизации дел в регионе.

Признание фейковых республик: главное

Россия контролирует и поддерживает боевиков на оккупированном Донбассе, снабжая как оружием, так и кадровыми военными.

Впрочем, Кремль до сих пор официально не признал "республики". Там постоянно отмахиваются от этого, называя войну "внутренним конфликтом Украины".

Инициативу по узакониванию взяли на себя российские коммунисты. Они начали разрабатывать соответствующий законопроект.

Тем временем путинская партия "Единая Россия" взяла на себя другую миссию – обращение к президенту, чтобы Россия официально предоставила оружие для боевиков .