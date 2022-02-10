15 февраля – это наиболее вероятная дата, когда впервые в Думе будет рассмотрен этот документ. Об этом сообщил глава комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников. Он ко всему является одним из авторов одиозного обращения к Путину.
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Рассмотрение в комитете – только первый тур
Выносить "в зал" проект документа еще не будут. Обсуждение в профильном комитете – это только первая тропа, по которой будет идти обращение.
Будет комитет, скорее всего, 15 февраля обсуждать и дальше будет выноситься на Совет Думы,
– сказал депутат.
Калашников при этом уточнил, что свое решение по проекту обращения направила только одна фракция – "Справедливая Россия – За правду". Остальные пока отмалчиваются.
После рассмотрения в Совете Думы обращение будет направлено на заседание палаты.
Признание фейковых республик: главное
- Россия контролирует и поддерживает боевиков на оккупированном Донбассе, снабжая как оружием, так и кадровыми военными.
- Впрочем, Кремль до сих пор официально не признал "республики". Там постоянно отмахиваются от этого, называя войну "внутренним конфликтом Украины".
- Инициативу по узакониванию взяли на себя российские коммунисты. Они начали разрабатывать соответствующий законопроект.
- Тем временем путинская партия "Единая Россия" взяла на себя другую миссию – обращение к президенту, чтобы Россия официально предоставила оружие для боевиков.
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