15 лютого – це найімовірніша дата, коли вперше у Думі розглядатимуть цей документ. Про це росЗМІ повідомив глава комітету у справах СНД і євразійської інтеграції Леонід Калашніков. Він до всього є одним з авторів одіозного звернення до Путіна.

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Розгляд у комітеті – тільки перший тур

Виносити "у зал" проєкт документа ще не будуть. Обговорення у профільному комітеті – це тільки перша стежка, якою йтиме звернення.

Буде комітет, швидше за все, 15 лютого обговорювати і далі виноситиме на Раду Думи,

– сказав депутат.

Калашников при цьому уточнив, що своє рішення щодо проєкту звернення направила лише одна фракція – "Справедлива Росія – За правду". Інші наразі відмовчуються.

Після розгляду у Раді Думи звернення направлятимуть на засідання палати.

Зверніть увагу! У Кремлі вважають, що визнання псевдореспублік на Донбасі дозволить "захистити народи від зовнішніх загроз". Ще там цинічно заявляють про стабілізацію справ у регіоні.

Визнання фейкових республік: головне

Росія контролює та підтримує бойовиків на окупованому Донбасі, постачаючи як зброю, так і кадрових військових.

Втім, Кремль досі офіційно не визнав "республіки". Там постійно відмахуються від цього, називаючи війну "внутрішнім конфліктом України".

Ініціативу щодо узаконення взяли на себе російські комуністи. Вони почали розробляти відповідний законопроєкт.

Тим часом путінська партія "Єдина Росія" взяла на себе іншу місію – звернення до президента, щоб Росія офіційно надала зброю для бойовиків.

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