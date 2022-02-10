15 лютого – це найімовірніша дата, коли вперше у Думі розглядатимуть цей документ. Про це росЗМІ повідомив глава комітету у справах СНД і євразійської інтеграції Леонід Калашніков. Він до всього є одним з авторів одіозного звернення до Путіна.
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Розгляд у комітеті – тільки перший тур
Виносити "у зал" проєкт документа ще не будуть. Обговорення у профільному комітеті – це тільки перша стежка, якою йтиме звернення.
Буде комітет, швидше за все, 15 лютого обговорювати і далі виноситиме на Раду Думи,
– сказав депутат.
Калашников при цьому уточнив, що своє рішення щодо проєкту звернення направила лише одна фракція – "Справедлива Росія – За правду". Інші наразі відмовчуються.
Після розгляду у Раді Думи звернення направлятимуть на засідання палати.
Визнання фейкових республік: головне
- Росія контролює та підтримує бойовиків на окупованому Донбасі, постачаючи як зброю, так і кадрових військових.
- Втім, Кремль досі офіційно не визнав "республіки". Там постійно відмахуються від цього, називаючи війну "внутрішнім конфліктом України".
- Ініціативу щодо узаконення взяли на себе російські комуністи. Вони почали розробляти відповідний законопроєкт.
- Тим часом путінська партія "Єдина Росія" взяла на себе іншу місію – звернення до президента, щоб Росія офіційно надала зброю для бойовиків.
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