Україні необхідно просити у союзників допомоги саме у цьому напрямку. Про це сказав командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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"У нас є чим захищатися від авіації Росії. Однак, на жаль, система протиповітряної та протиракетної оборони дуже недосконала, адже залишається на рівні минулого десятиліття як мінімум", – сказав він.

Ярош: Літаки відіб'ємо, з ракетами – важче

За його словами, протиповітряна система України здатна збивати багато російських літаків. Однак з ракетами – важче, хоч їх і не так багато у Росії.

"Проходження їхніх літаків над територією України не буде. Ми будемо відбиватися і у цьому напрямку", – наголосив Ярош.

Дуже хотілося б, щоб наші союзники допомогли нам "закрити" небо. Якщо це станеться – з сухопутними військами Росії ми собі раду дому і відіб'ємось,

– запевнив він.

Які комплекси потрібні Україні

Ярош наголосив, що нам бракує зенітних ракетних комплексів середньої дальності, які б допомагали прикривати стратегічні об'єкти, міста.

В сучасних умовах російська авіація може завдавати ракетні удари, навіть не заходячи в повітряний простір України. Нам треба системи типу американського ЗРК Patriot. Є багато таких розробок і у шведів, і у німців. Такі запити українська влада подає військовим союзникам. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

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