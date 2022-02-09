Украине необходимо просить у союзников помощи именно в этом направлении. Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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"У нас есть чем защищаться от авиации России. Однако, к сожалению, система противовоздушной и противоракетной обороны очень несовершенна, ведь остается на уровне прошлого десятилетия как минимум", – сказал он.

Ярош: Самолеты отобьем, с ракетами – тяжелее

По его словам, противовоздушная система Украины способна сбивать многие российские самолеты. Однако с ракетами – тяжелее, хоть их и не так много в России.

"Прохождения их самолетов над территорией Украины не будет. Мы будем отбиваться и в этом направлении", – подчеркнул Ярош.

Очень хотелось бы, чтобы наши союзники помогли нам "закрыть" небо. Если это произойдет – с сухопутными войсками России мы справимся и отобьемся,

– заверил он.

Какие комплексы нужны Украине

Ярош подчеркнул, что нам не хватает зенитных ракетных комплексов средней дальности, которые бы помогали прикрывать стратегические объекты, города.

В современных условиях российская авиация может наносить ракетные удары, даже не заходя в воздушное пространство Украины. Нам нужны системы типа американского ЗРК Patriot. Есть много таких разработок и у шведов, и у немцев. Такие запросы украинская власть подает военным союзникам. Дмитрий Ярош Командующий Украинской добровольческой армии

Помощь от партнеров: последние новости

Зеленский обратился к странам-членам Евросоюза с призывом поддержать обороноспособность Украины.

Дания не будет поставлять Украине ПЗРК Stinger, потому что они "слишком старые".

Великобритания готова передать Украине ракеты для борьбы с российским флотом.

Польша одобрила безвозмездную передачу новой партии военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина получила уже более 1000 тонн современного вооружения от союзников.

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