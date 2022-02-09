Детали встречи политиков

Темой встречи было обсуждение ситуации безопасности вокруг Украины. Кстати, визит испанского министра в Киев посвящен 30-летию дипломатических отношений между государствами.

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Зеленский рассказал Альваресу об инициативах украинской стороны по активизации нормандского формата. Политик подчеркнул, что сейчас для Украины особенно важна поддержка европейских стран. Она ведь поможет достичь мира.

Важно, чтобы ЕС, каждое его государство-член поддерживали нас сегодня в укреплении обороноспособности украинской армии,

– заявил президент.

Он надеется, что Испания поддержит членство Украины в Евросоюзе.



Зеленский встретился с главой МИД Испании / Фото Офиса Президента

Испанский министр пообещал санкции против России

В ходе брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Альбарес заявил, что ЕС согласовал ряд санкций против России. Ограничения будут введены "очень быстро", если Кремль нападет на Украину.

В то же время сам министр подчеркнул, что является сторонником дипломатического урегулирования ситуации. Глава МИД Испании считает, что у переговоров есть все шансы на успех.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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