Деталі зустрічі політиків

Темою зустрічі було обговорення безпекової ситуації довкола України. До речі, візит іспанського міністра до Києва присвячений відзначенню 30-ліття дипломатичних відносин між державами.

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Зеленський розповів Альбаресу про ініціативи української сторони щодо активізації нормандського формату. Політик наголосив, що зараз для України особливо важливою є підтримка європейських країн. Адже вона допоможе досягти миру.

Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії,

– заявив президент.

Він сподівається, що Іспанія підтримає членством України у Євросоюзі.



Зеленський зустрівся з очільником МЗС Іспанії / Фото Офісу Президента

Іспанський міністр пообіцяв санкції проти Росії

Під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою Альбарес заявив, що ЄС погодив низку санкцій проти Росії. Обмеження введуть "дуже швидко", якщо Кремль нападе на Україну.

Водночас сам міністр наголосив, що є прихильником дипломатичного врегулювання ситуації. Очільник МЗС Іспанії вважає, що у переговорів є всі шанси на успіх.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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