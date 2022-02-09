Деталі зустрічі політиків
Темою зустрічі було обговорення безпекової ситуації довкола України. До речі, візит іспанського міністра до Києва присвячений відзначенню 30-ліття дипломатичних відносин між державами.
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Зеленський розповів Альбаресу про ініціативи української сторони щодо активізації нормандського формату. Політик наголосив, що зараз для України особливо важливою є підтримка європейських країн. Адже вона допоможе досягти миру.
Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії,
– заявив президент.
Він сподівається, що Іспанія підтримає членством України у Євросоюзі.
Зеленський зустрівся з очільником МЗС Іспанії / Фото Офісу Президента
Іспанський міністр пообіцяв санкції проти Росії
Під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою Альбарес заявив, що ЄС погодив низку санкцій проти Росії. Обмеження введуть "дуже швидко", якщо Кремль нападе на Україну.
Водночас сам міністр наголосив, що є прихильником дипломатичного врегулювання ситуації. Очільник МЗС Іспанії вважає, що у переговорів є всі шанси на успіх.
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