Глава датского оборонного ведомства Мортен Бедсков отметил, что ПЗРК "слишком старые". Об этом он сообщил после встречи с командующим вооруженных сил страны Флеммингом Лентфером.

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Есть основания их пребывания на складах. Мы не можем отправлять (в Украину-24 канал),

– сказал он.

В свою очередь Лентфер заявил, что у них нет планов поставки Украине и других видов вооружения. Бедсков добавил, что они готовы предоставить Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.

Обратите внимание! Недавно глава министерства иностранных дел Дании Еппе Кофод сообщил, что его страна предоставит украинскому государству деньги для стабилизации ситуации и проведения реформ. Глава МИД заверил, что Копенгаген "стоит бок о бок" с Киевом в трудное время

Датская помощь Украине: кратко