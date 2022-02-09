Глава данського оборонного відомства Мортен Бєдсков зазначив, що ПЗРК "занадто старі". Про це він повідомив після зустрічі з командувачем збройних сил країни Флеммінгом Лентфером.

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Є підстави їхнього перебування на складах. Ми не можемо відправляти (в Україну – 24 канал),

– сказав він.

Своє чергою Лентфером заявив, що у них немає планів постачання Україні й інших видів озброєння. Бєдсков додав, що вони готові надати Україні допомогу в галузі нарощування її кіберпотенціалу.

Зверніть увагу! Нещодавно міністр закордонних справ Данії Еппе Кофод повідомив, що його країна надасть українській державі гроші для стабілізації ситуації та проведення реформ. Глава МЗС запевнив, що Копенгаген "стоїть пліч-о-пліч" з Києвом у скрутний час

Данська допомога Україні: коротко