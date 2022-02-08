Військовий потенціал зміцнюють, аби реагувати на можливі загрози швидко. Про це заявив начальник штабу оборони країни Флеммінг Лентфер.

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Фрегат та бойовий батальйон

Данія також підготує фрегат для посиленого моніторингу данських вод.

Крім того, буде готовий бойовий батальйон, що складатиметься з 700 – 800 солдатів. Він перебуватиме у бойовій готовності та братиме участь в операціях НАТО. Батальйон хочуть розташувати у місті Слагельсе, це близько 90 кілометрів на захід від Копенгагена.

Ситуація з безпекою в Європі загострилася в результаті неприпустимого військового тиску Росії на Україну,

– наголосили в Міноборони Данії.

Проте, за словами Лентфера, саме для Данії загроза не збільшилася.

Зауважимо, ще у січні Данія пропонувала НАТО направити військово-морський фрегат й чотири винищувачі F-16 до Балтійського моря. Ці заходи мали посилити безпеку регіону на тлі ймовірної російської агресії.

Данія може дати Україні зброю та техніку

Якщо Москва наважиться на вторгнення, Данія може надати Україні військову техніку та зброю.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наприкінці січня назвала ситуацію навколо України найсерйознішою з часів Холодної війни. Політикиня також пригрозила Кремлю санкціями.

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