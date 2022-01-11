Таку заяву зробила пані посол Данії Крістіна Місковяк. За її словами, НАТО вітала пропозицію щодо підтримки.

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Водночас у данському парламенті дуже сильна підтримка вкладу Данії у Балтійське море.

Ми неодноразово бачили єдність у цьому питанні, і це, звісно, ​​пов'язане з нашою власною безпекою та регіоном,

– заявила Крістіна Місковяк.

Вона зауважила, що такий крок необхідний для стримування агресії з боку Росії поблизу кордонів.

"Ми спостерігаємо агресивну та загрозливу поведінку Росії й зараз, і в Криму з 2014 року. Тому ми зміцнюємо нашу оборону. Ми реагуємо на події Росії", – додала посол.

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На думку Місковяк, метою Росії є розкол союзницьких відносин інших країн, втім рішення Данії щодо посилення безпеки Балтійського регіону свідчать лише про їх зміцнення.

Тим часом міністр оборони Данії Калле Лаанет сказав, що сьогодні у НАТО ведуться переговори щодо посилення безпеки східного крила Альянсу. Військово-морський фрегат прибуде до Балтійського моря вже у середині січня й перебуватиме там протягом трьох місяців.

Зауважимо, що 11 січня Росія почала проводити військові навчання у прикордонних районах з Україною. Навчання стартували у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській та Смоленській областях. Росія використовує 300 одиниць військової техніки, зокрема, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.