Є інше пояснення, чому ми не перебуваємо в Альянсі. Про нього в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Україна відповідає критеріям для членства в НАТО

За його словами, Захід сором'язливо ховається за формулюванням, що Україна – не член НАТО. Країни організації деколи говорять, ніби наша держава не відповідає якимось критеріям.

Ні. Україна – не член НАТО, тому що вони (держави Альянсу – 24 канал) не готові воювати за Україну,

– наголосив Піонтковський.

Він вважає, що членство України в НАТО – це єдине, як Захід зможе захистити свої інтереси. Адже якщо наша держава "впаде", то вони не відвертяться.

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Важливе озброєння

На думку Піонтковського, статус "НАТО-плюс", який пропонують надати Україні, це добре. Однак все ж варто надавати перевагу озброєнню.

Нагадаємо! Конгресмени запропонували оголосити Україну державою "НАТО-плюс". Згідно із ініціативою, наша країна матиме можливість отримати військову і дипломатичну підтримку.

Членство України в НАТО: що відомо

Понад половина українців підтримують членство України в Організації Північноатлантичного договору. Мовляв, це допоможе нам захиститися від російської агресії.

На думку експосла України в США Валерія Чалого, якщо Альянс відмовиться приймати нашу державу, то це буде криза для нього.

У Росії різко виступають проти розширення НАТО на Схід – тобто проти членства України в Альянсі. Це, як упевнені в російському Міністерстві закордонних справ, головне завдання Кремля.

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