Кремль намагається переконати всіх, що НАТО наступає на Росію, а фактично це вона розширяє свою військову присутність на захід. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів експосол України у США Валерій Чалий.

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"Якщо вони (росіяни – 24 канал) доб'ються позиції Штатів і НАТО не брати в Альянс інші країни, Україну зокрема, це буде просто криза Альянсу. Очевидно такого не відбудеться", – сказав Валерій Чалий.

Захід може поводитись акуратніше

Водночас Валерій Чалий припустив, що Захід таки може зменшити постачання озброєнь або акуратніше поводитися з відповідними питаннями. Наприклад, як Німеччина з Казахстаном або навіть з Україною.

Німеччина має специфіку, але й інші країни не дуже активні в постачаннях оборонних озброєнь для України в умовах агресії Путіна. Це важко триває. Якби не США, Канада, Велика Британія та найближчі сусіди, то Україні було б ще складніше у цій ситуації. Валерій Чалий Експосол України у США

За словами експосла, Росія таки добилася свого – посадила США за стіл переговорів. Усередині Росії це "продають" як слабкість Сполучених Штатів.

"Зараз Росія говорить із НАТО. Це перемовини рівних. Усередині це добре "продають". Далі треба показати якийсь результат. Усі розуміють, що цей ультиматум-шантаж не прийнятний", – зазначив Валерій Чалий.

Інтерв'ю Валерія Чалого програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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