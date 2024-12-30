Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
До теми Росіяни стали менше запускати "Шахеди": у ЦПД назвали головні причини
Де оголосили тривогу
Де оголошено тривогу: дивіться на карті
Повітряні сили попередили, що причиною оголошення стала активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження,
– попередили Повітряні сили.
Тривога знову поширилася на східні, північні та частину центральних областей.
На Київщині оголосили повітряну тривогу.
У всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.
Моніторингові телеграм-канали повідомляли про ціль на Сумщину.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Актуальна мапа повітряних тривог
Тривога поширилася на східні, північні та частину центральних областей.
У Києві оголосили повітряну тривогу.