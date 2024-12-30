Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де оголосили тривогу

13:28, 30 грудня Де оголошено тривогу: дивіться на карті

13:27, 30 грудня Повітряні сили попередили, що причиною оголошення стала активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження,

– попередили Повітряні сили.

13:27, 30 грудня Тривога знову поширилася на східні, північні та частину центральних областей.

13:23, 30 грудня На Київщині оголосили повітряну тривогу.

12:59, 30 грудня У всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.

12:39, 30 грудня Моніторингові телеграм-канали повідомляли про ціль на Сумщину.

12:38, 30 грудня Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

12:37, 30 грудня Актуальна мапа повітряних тривог

12:36, 30 грудня Тривога поширилася на східні, північні та частину центральних областей.