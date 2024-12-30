Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где объявляли тревогу

13:28, 30 декабря Где объявлена тревога: смотрите на карте

13:27, 30 декабря Воздушные силы предупредили, что причиной объявления стала активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения,

– предупредили Воздушные силы.

13:27, 30 декабря Тревога снова распространилась на восточные, северные и часть центральных областей.

13:23, 30 декабря В Киевской области объявили воздушную тревогу.

12:59, 30 декабря Во всех областях прозвучал отбой воздушной тревоги.

12:39, 30 декабря Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о цели на Сумщину.

12:38, 30 декабря Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

12:37, 30 декабря Актуальная карта воздушных тревог

12:36, 30 декабря Тревога распространилась на восточные, северные и часть центральных областей.