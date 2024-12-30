В небе фиксируют активность "Шахедов", что свидетельствует о дальнейшей эскалации войны. Об этом пишет Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия серьезно нарастила производство "Шахедов", атак может стать больше: есть 2 пути противодействия

Что означает уменьшение количества дронов

По словам Коваленко, Россия накапливает дроны после логистических трудностей, вызванных удачными ударами по местам производства и хранения комплектующих к "Шахедам".

Он отметил, что уменьшение количества дронов в воздухе не стоит воспринимать как снижение угрозы.

Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась,

– написал руководитель ЦПД.

Россияне уже накопили значительный арсенал ракет различных типов для поражения, в частности Х-101, "Калибр" и баллистику.

К слову, в субботу, 28 декабря, в ЦПД призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь Россия накопила достаточно вооружения для атак по Украине в течение этой зимы. Коваленко отметил, что нет смысла спекулировать относительно возможных дат очередных ударов в медиа или экспертной среде.

После массированной атаки 25 декабря россияне запускали ограниченное количество дронов – до 20 БпЛА. Однако в ночь на 30 декабря враг нанес более мощный удар 43 "Шахедами" и другими беспилотниками. Силы ПВО сбили 21 дрон.