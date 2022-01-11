Есть другое объяснение, почему мы не находимся в Альянсе. О нем в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Украина отвечает критериям для членства в НАТО

По его словам, Запад робко скрывается за формулировкой, что Украина – не член НАТО. Страны организации порой говорят, будто наше государство не соответствует каким-то критериям.

Нет. Украина – не член НАТО, потому что они (государства Альянса – 24 канал) не готовы воевать за Украину,

– подчеркнул Пионтковский.

Он считает, что членство Украины в НАТО – это единственное, как Запад сможет защитить свои интересы. Ведь если наше государство "упадет", то они не отвертятся.

Пионтковский в эфире Романа Цимбалюка: смотрите видео

Важное вооружение

По мнению Пионтковского, статус "НАТО-плюс", который предлагают предоставить Украине, это хорошо. Однако все же стоит отдавать предпочтение вооружению.

Напомним! Конгрессмены предложили объявить Украину государством "НАТО-плюс". Согласно инициативе, наша страна будет иметь возможность получить военную и дипломатическую поддержку.

Членство Украины в НАТО: что известно

Более половины украинцев поддерживают членство Украины в Организации Североатлантического договора. Мол, это поможет нам защититься от российской агрессии.

По мнению экс-посла Украины в США Валерия Чалого, если Альянс откажется принимать наше государство, то это будет кризис для него.

В России резко выступают против расширения НАТО на Восток – то есть против членства Украины в Альянсе. Это, как уверены в российском Министерстве иностранных дел, главная задача Кремля.

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