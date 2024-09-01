На эксклюзивных кадрах, опубликованных местным изданием, можно увидеть российского миллиардера, который шагает по улице вместе со своей избранницей Юлией Вавиловой.
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Беззаботно гуляет по городу
Дуров одет в черные штаны, куртку. На голове у бизнесмена – кепка, а на носу – черные очки. Подруга миллиардера тоже в сплошном черном. На лицах пары – улыбки.
Paris Match замечает, что многочисленные проблемы с законом не помешали Дурову наслаждаться парижской жизнью.
Дуров вышел на свободу / Фото Paris Match
Дурова и Вавилова "поймали" на улице французской столицы / Фото Paris Match
Напомним, что основателя популярного мессенджера задержали в аэропорту французской столицы вечером, 24 августа.
Впоследствии ему предъявили обвинения в 12 преступлениях. Среди них – соучастие в мошенничестве, распространении детской порнографии, отмывании денег и тому подобное.
Недавно стали известны детали допроса Дурова. Миллиардер рассказал следователям, что сотрудничает с французскими контрразведчиками.