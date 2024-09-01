На ексклюзивних кадрах, опублікованих місцевим виданням, можна побачити російського мільярдера, який крокує вулицею разом зі своєю обраницею Юлією Вавіловою.

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Безтурботно гуляє містом

Дуров одягнутий у чорні штани, куртку. На голові у бізнесмена – кепка, а на носі – чорні окуляри. Подруга мільярдера теж у суцільному чорному. На обличчях пари – усмішки.

Paris Match зауважує, що численні проблеми із законом не завадили Дурову насолоджуватися паризьким життям.

Дуров вийшов на волю / Фото Paris Match

Дурова та Вавілова "зловили" на вулиці французької столиці / Фото Paris Match

Нагадаємо, що засновника популярного месенджера затримали в аеропорту французької столиці увечері, 24 серпня.

Згодом йому висунули обвинувачення у 12 злочинах. Серед них – співучасть у шахрайстві, поширенні дитячої порнографії, відмиванні грошей тощо.

Нещодавно стали відомі деталі допиту Дурова. Мільярдер розповів слідчим, що співпрацює з французькими контррозвідниками.