На ексклюзивних кадрах, опублікованих місцевим виданням, можна побачити російського мільярдера, який крокує вулицею разом зі своєю обраницею Юлією Вавіловою.
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Безтурботно гуляє містом
Дуров одягнутий у чорні штани, куртку. На голові у бізнесмена – кепка, а на носі – чорні окуляри. Подруга мільярдера теж у суцільному чорному. На обличчях пари – усмішки.
Paris Match зауважує, що численні проблеми із законом не завадили Дурову насолоджуватися паризьким життям.
Дуров вийшов на волю / Фото Paris Match
Дурова та Вавілова "зловили" на вулиці французької столиці / Фото Paris Match
Нагадаємо, що засновника популярного месенджера затримали в аеропорту французької столиці увечері, 24 серпня.
Згодом йому висунули обвинувачення у 12 злочинах. Серед них – співучасть у шахрайстві, поширенні дитячої порнографії, відмиванні грошей тощо.
Нещодавно стали відомі деталі допиту Дурова. Мільярдер розповів слідчим, що співпрацює з французькими контррозвідниками.