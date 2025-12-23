Минимум 100 детей в разных странах: зачем Дуров решил оплодотворить сотни женщин

Российский бизнесмен и программист, основатель соцсети Telegram Павел Дуров запустил инициативу, которая сочетает биотехнологии, большие деньги и личную идеологию. Миллиардер оплачивает процедуры искусственного оплодотворения женщинам, которые хотят воспользоваться его донорской спермой, и обещает биологическим детям долю своего состояния.

Что известно об инициативе Павла Дурова?

Российский миллиардер заверил, что за годы донорства стал биологическим отцом не менее 100 детей в 12 странах, не считая еще шести, рожденных от трех разных партнерш. Донорскую программу он начал еще в начале 2010-х, сначала помогая знакомым, а впоследствии анонимно, объясняя это дефицитом качественного донорского материала.

Дуров в 2024 году заявил, что все его биологические дети смогут претендовать на равную долю наследства, если подтвердят родство ДНК. По оценкам Forbes, его состояние достигает около 17 миллиардов долларов, хотя основная часть связана со стоимостью Telegram, который он планирует передать некоммерческому фонду.

В свою очередь, бизнесмен объясняет свою позицию не только личными мотивами. По его мнению, мир сталкивается с демографическим кризисом и падением мужской фертильности, а общества Запада, по словам Дурова, движутся к "биологическому и моральному упадку".

Рекламная компания оплодотворения от Павла Дурова стартовала еще в 2024 году через московскую клинику AltraVita. Заведение открыто рекламировало биоматериал россиянина, отмечая его "высокую генетическую совместимость", а сам программист согласился покрывать расходы на ЭКО для женщин до 37 лет.

