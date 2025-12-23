Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Що відомо про ініціативу Павла Дурова?

Російський мільярдер запевнив, що за роки донорства став біологічним батьком щонайменше 100 дітей у 12 країнах, не враховуючи ще шістьох, народжених від трьох різних партнерок. Донорську програму він почав ще на початку 2010-х, спочатку допомагаючи знайомим, а згодом анонімно, пояснюючи це дефіцитом якісного донорського матеріалу.

Дуров у 2024 році заявив, що всі його біологічні діти зможуть претендувати на рівну частку спадщини, якщо підтвердять спорідненість ДНК. За оцінками Forbes, його статки сягають близько 17 мільярдів доларів, хоча основна частина пов’язана з вартістю Telegram, який він планує передати некомерційній фундації.

Своєю чергою, бізнесмен пояснює свою позицію не лише особистими мотивами. На його думку, світ стикається з демографічною кризою та падінням чоловічої фертильності, а суспільства Заходу, за словами Дурова, рухаються до "біологічного і морального занепаду".

Рекламна компанія запліднення від Павла Дурова стартувала ще у 2024 році через московську клініку AltraVita. Заклад відкрито рекламував біоматеріал росіянина, наголошуючи на його "високій генетичній сумісності", а сам програміст погодився покривати витрати на ЕКЗ для жінок до 37 років.

