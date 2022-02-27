Дуров заявил, что команда Telegram не может проверять всю информацию, которую публикуют в разных каналах. Поэтому он призвал жителей Украины и России ставить под сомнение информацию из телеграм-каналалов.

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Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усиливающий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу телеграм-каналов в вовлеченных странах на время конфликта,

– заявил Дуров.

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