Дуров заявив, що команда Telegram не може перевірять усю інформацію, яку публікують в різних каналах. Тому він закликав мешканців України та Росії ставити під сумнів інформацію з телеграм-каналалів.

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Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональну ворожнечу. У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково чи повністю обмежити роботу телеграм-каналів у залучених країнах на час конфлікту,

– заявив Дуров.

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