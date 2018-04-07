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Дуров опроверг получение гражданства Великобритании

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Павел Дуров не получал британского гражданства
Павел Дуров не получал британского гражданства / Фото из открытых источников

Основатель и владелец популярного мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров опроверг сообщения о своем британском гражданстве.

Об этом Дуров сказал изданию "Ведомости".

Отметим, что накануне стало известно о том, что Дуров значится как генеральный директор компании Telegram Open Network Limited в официальном реестре фирм британского правительства. Там же указано, что Дуров является гражданином Великобритании.

Однако, по словам самого предпринимателя, эта инофрмация не соответствует действительности.

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"Мы несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью", – сказал Дуров.

При этом в МВД Великобритании не прокомментировали вопрос о том, получил ли Дуров гражданство, но объяснили, что для открытия фирмы оно не нужно.

Теги: Новости России Telegram Великобритания Павел Дуров
Источник: 24 Канал
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