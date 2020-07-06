Душ в прямом эфире: политик забыл о включенной камере во время деловой онлайн-встречи – видео
В Испании секретарь местной Соцпартии рабочих Бернардо Бустильо 4 июля подал в отставку. Это произошло после того, как он случайно принял душ с включенной камерой во время онлайн-встречи с коллегами и журналистами.
Видео с местным политиком мгновенно облетело всю Испанию. Об этом сообщает издание El Mundo.
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Что случилось с испанским политиком во время онлайн-конференции
- Важная встреча в видеочате затянулась с 8 утра до 17 часов. Поэтому Бернардо Бустильо, чтобы успеть отвезти дочь на занятия, а затем сходить на вторую работу (он работает на полставки тренером по плаванию), решил отнести ноутбук в ванную и сходить в душ.
- Однако, политик из-за невнимательности забыл выключить видеокамеру на ноутбуке.
- На встрече присутствовали не только его коллеги по партии, но и журналисты, а также телезрители, которые смотрели конференцию по местному телевидению. Впоследствии видео быстро появилось в сети.
- На кадрах с онлайн-заседания видно, что Бернардо (в нижнем левом углу), спокойно моется, пока коллеги внимательно слушают спикера.
Бернардо Бустильо принял душ во время деловой онлайн-встречи: смотрите видео
Как на это отреагировал сам политик
После этого инцидента мужчина решил подать в отставку. В то же время он отметил, что не видит в своем поступке чего-то постыдного, ведь просто пытался вовремя завершить все свои дела.
Я не могу не сожалеть о том, что конец моей политической жизни, которую я всегда считал временным явлением, связанный с моей наготой,
– сказал разочарованный политик.
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