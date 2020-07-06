В Испании секретарь местной Соцпартии рабочих Бернардо Бустильо 4 июля подал в отставку. Это произошло после того, как он случайно принял душ с включенной камерой во время онлайн-встречи с коллегами и журналистами.

Видео с местным политиком мгновенно облетело всю Испанию. Об этом сообщает издание El Mundo.

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Что случилось с испанским политиком во время онлайн-конференции

Важная встреча в видеочате затянулась с 8 утра до 17 часов. Поэтому Бернардо Бустильо, чтобы успеть отвезти дочь на занятия, а затем сходить на вторую работу (он работает на полставки тренером по плаванию), решил отнести ноутбук в ванную и сходить в душ.

Однако, политик из-за невнимательности забыл выключить видеокамеру на ноутбуке.

На встрече присутствовали не только его коллеги по партии, но и журналисты, а также телезрители, которые смотрели конференцию по местному телевидению. Впоследствии видео быстро появилось в сети.

На кадрах с онлайн-заседания видно, что Бернардо (в нижнем левом углу), спокойно моется, пока коллеги внимательно слушают спикера.

Бернардо Бустильо принял душ во время деловой онлайн-встречи: смотрите видео

Как на это отреагировал сам политик

После этого инцидента мужчина решил подать в отставку. В то же время он отметил, что не видит в своем поступке чего-то постыдного, ведь просто пытался вовремя завершить все свои дела.

Я не могу не сожалеть о том, что конец моей политической жизни, которую я всегда считал временным явлением, связанный с моей наготой,

– сказал разочарованный политик.

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Обратите внимание! Курьезы во время онлайн-встреч стали неотъемлемой частью жизни людей в условиях пандемии коронавируса. Иногда политики случайно обнажались на таких заседаниях, что становилось причиной для скандалов и насмешек.