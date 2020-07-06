В Іспанії секретар місцевої Соцпартії робітників Бернардо Бустільо 4 липня подав у відставку. Це сталося після того, як він випадково прийняв душ із включеною камерою під час онлайн-зустрічі з колегами та журналістами.

Відео з місцевим політиком миттєво облетіло всю Іспанію. Про це повідомляє видання El Mundo.

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Що трапилось з іспанським політиком під час онлайн-конференції

Важлива зустріч у відеочаті затягнулася з 8 ранку до 17 години. Відтак Бернардо Бустільо, аби встигнути відвезти доньку на заняття, а потім сходити на другу роботу (він працює на півставки тренером з плавання), вирішив віднести ноутбук у ванну та сходити в душ.

Однак, політик через неуважність забув вимкнути відеокамеру на ноутбуці.

На зустрічі були присутні не лише його колеги по партії, але й журналісти, а також телеглядачі, які дивилися конференцію по місцевому телебаченню. Згодом відео швидко з'явилося в мережі.

На кадрах з онлайн-засідання видно, що Бернардо (в нижньому лівому кутку), спокійно миється, поки колеги уважно слухають спікера.

Бернардо Бустільо прийняв душ під час ділової онлайн-зустрічі: дивіться відео

Як на це відреагував сам політик

Після цього інциденту чоловік вирішив подати у відставку. Водночас він зазначив, що не бачить у своєму вчинку чогось ганебного, адже просто намагався вчасно завершити всі свої справи.

Я не можу не шкодувати про те, що кінець мого політичного життя, яке я завжди вважав тимчасовим явищем, пов'язаний з моєю наготою,

– сказав розчарований політик.

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