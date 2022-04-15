Два человека погибли из-за обстрела в Таврийске на Херсонщине: есть раненые

Два человека погибли и еще трое пострадали в результате ракетных обстрелов в Херсонской области. ВСУ удалось сбить ракету, но местные пострадали, потому что хотели на все посмотреть.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин на своей странице в фейсбуке.

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У всех осколочные ранения

Известно, что двое гражданских погибли, еще трое – пострадали. Их оперативно доставили в больницу Каховки: один человек в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести.

Сбили над Плодовым ракету, местные вышли посмотреть, и вот следствие – объяснили врачи, – написал Олег Батурин.

Напомним, недавно украинские военные ликвидировали 54 оккупантов и много вражеской техники на Херсонском и Николаевском направлениях.

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