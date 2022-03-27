В Офисе генпрокурора отмечают, что уже возбуждено уголовное производство. Его открыли по факту нарушения законов и обычаев войны.

Читайте также Как дураки, пусть и дальше идут, – депутат объяснил, почему оккупантов так тянет в Чернобаевку

Следствие установило, что вооруженные силы России обстреляли село Станислав Херсонской области. В результате погибли двое жителей. Также известно о разрушении инфраструктуры и жилых домов.

В прокуратуре подчеркивают, что сейчас активно документируют военные преступления. Все эти доказательства затем будут направлены в суд против России и ее руководства.

Отметим, что в Херсонской области продолжаются интенсивные боевые действия. В частности, речь идет о Нововоронцовке, территорию которой заняли наши бойцы.

Тем временем в Чернобаевке ВСУ 11 раз нанесли удар по вражеской армии – смотрите видео: