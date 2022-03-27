Бои продолжаются в селах вблизи Николаевской области

В Офисе Президента заявили об интенсивных боях в Нововоронцовке, сообщает 24 канал. Украинские военные ранее заняли территорию в Нововоронцовке.

К слову, Несмотря на временную оккупацию, в Херсоне работают украинские банки и ходит гривна

Сообщается, что там продолжаются обстрелы с обеих сторон.

Кроме того, бои продолжаются в селах вблизи Николаевской области. Речь идет о селах Станислав и Александровка, расположенных вблизи Днепровского лимана.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Заметим, что 25 марта появилась информация, что Россия больше не контролирует Херсон, который первым оккупировала. Там вроде бы ведутся ожесточенные бои.

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