Также херсонские пенсионеры получают украинские пенсии на почте или на карточку. Об этом рассказал заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире телемарафона.
Важно В Херсоне перестали работать украинские радиоканалы
Верим, что скоро освободим наш Херсон,
– добавил Фурман.
Напомним, оккупанты хотят заставить людей на пока занятой Херсонщине пользоваться российской валютой. Однако Алексей Арестович подчеркнул, что изменить ситуацию в свою пользу им это не поможет.
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