Також херсонські пенсіонери отримують українські пенсії через пошту або на картку. Про це розповів заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі телемарафону.

Важливо У Херсоні перестали працювати українські радіоканали

Віримо, що швидко звільнимо наш Херсон,

– додав Фурман.

Нагадаємо, окупанти хочуть змусити людей на поки що зайнятій Херсонщині користуватися російською валютою. Проте Олексій Арестович наголосив, змінити ситуацію на свою користь їм це не допоможе.

До теми – на Херсонщині росіяни хочуть ввести в обіг рублі: коментар депутата Херсонської обласної ради Хланя: