В Офісі генпрокурора зазначають, що вже розпочали кримінальне провадження. Його відкрили за фактом порушенням законів і звичаїв війни.

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Слідство встановило, що збройні сили Росії обстріляли село Станіслав, що на Херсонщині. Внаслідок цього загинуло двоє мешканців. Також відомо про руйнування інфраструктури та житлових будинків.

У прокуратурі наголошують на тому, що наразі активно документують воєнні злочини. Усі ці докази потім спрямують до суду проти Росії та її керівництва.

Зазначимо, що на Херсонщині тривають інтенсивні бойові дії. Зокрема мовиться про Нововоронцовку, територію якої зайняли наші бійці.

Тим часом у Чорнобаївці ЗСУ 11 раз завдали удару по ворожій армії – дивіться відео: