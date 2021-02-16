Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны не разработали и не приняли акты, которые были необходимы для реализации положений закона об оборонных закупках. В частности, они должны были это сделать до 15 февраля 2021 года.

Оба министерства должны были разработать и передать Кабмину для принятия акты для обеспечения планирования и закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам. Однако ни один документ до сих пор не приняли.

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В секретариате правительства сообщили, что Минстартегпром в течение декабря – января рассылал различным министерствам проекты постановлений. Впрочем, их постоянно дорабатывали и поэтому не выносили на заседание Кабмина.

Справка. Владимир Зеленский 5 ноября 2020 года подписал указ о решении СНБО о предложениях к проекту бюджета-2021 по статьям о нацбезопасности и обороне. Подробнее об этом – читайте здесь.

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На прошлой неделе на сайте Минстартегпромау обнародовали цитаты Олега Уруского, в соответствии с которыми ведомство для имплементации закона об оборонных закупках разработало 10 проектов постановлений Кабмина. Однако там не указано, сколько таких документов поддержало правительство.

В то же время НАПК выявило коррупциогенные факторы в проектах актов об оборонных закупках, которые подготовило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны.

Что предусматривает закон об оборонных закупках