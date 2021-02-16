Оборонные закупки: 2 министерства не выполнили прошлогодний указ Зеленского
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны не разработали и не приняли акты, которые были необходимы для реализации положений закона об оборонных закупках. В частности, они должны были это сделать до 15 февраля 2021 года.
Источник:StateWatch
Оба министерства должны были разработать и передать Кабмину для принятия акты для обеспечения планирования и закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам. Однако ни один документ до сих пор не приняли.
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В секретариате правительства сообщили, что Минстартегпром в течение декабря – января рассылал различным министерствам проекты постановлений. Впрочем, их постоянно дорабатывали и поэтому не выносили на заседание Кабмина.
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На прошлой неделе на сайте Минстартегпромау обнародовали цитаты Олега Уруского, в соответствии с которыми ведомство для имплементации закона об оборонных закупках разработало 10 проектов постановлений Кабмина. Однако там не указано, сколько таких документов поддержало правительство.
В то же время НАПК выявило коррупциогенные факторы в проектах актов об оборонных закупках, которые подготовило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны.
Что предусматривает закон об оборонных закупках
- Владимир Зеленский в августе 2020 года подписал закон об оборонных закупках.
- Документ призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники.
- Также документ определяет основы планирования, порядок формирования объемов и особенности закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения.
- Перед этим закон пытались принять в мае 2020 года, однако тогда парламентарии выступили против него.
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