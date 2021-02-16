Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони не розробили та не ухвалили акти, які були необхідні для реалізації положень закону про оборонні закупівлі. Зокрема, вони мали це зробити до 15 лютого 2021 року.

Обидва міністерства мали розробити та передати Кабміну для ухвалення акти для забезпечення планування й закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. Однак жодний документ досі не ухвалили.

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У секретаріаті уряду повідомили, що Мінстартегпром впродовж грудня – січня розсилав різним міністерствам проєкти постанов. Втім, їх постійно доопрацьовували й тому не виносили на засідання Кабміну.

Довідка. Володимир Зеленський 5 листопада 2020 року підписав указ щодо рішення РНБО про пропозиції до проєкту бюджету-2021 за статтями про нацбезпеку та оборону. Детальніше про це – читайте тут.

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Минулого тижня на сайті Мінстартегпрому оприлюднили цитати Олега Уруського, відповідно до яких відомство для імплементації закону про оборонні закупівлі розробило 10 проєктів постанов Кабміну. Однак там не вказано, скільки таких документів підтримав уряд.

Водночас НАЗК виявило корупціогенні фактори в проєктах актів про оборонні закупівлі, які підготувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони.

Що передбачає закон про оборонні закупівлі