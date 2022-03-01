Воронка глупой смерти

Сегодня два недофюрера, два ваши так называемые вождя пытаются уничтожить нас. Нас засыпают ракетами, взрывают дома и больницы, садики и школы. И бесятся от пришедшего в их совковые головы понимания, что для украинского народа вся Украина стала своим Сталинградом.

Рекомендуем Мы, россияне, – убийцы украинцев, нам с этим жить

Ваших мужей, братьев, детей здесь убивают, как дикий скот. Убивают воины ВСУ, бойцы теробороны, простые люди из больших городов и маленьких деревень… Убивают в полях, лесах, на каждой улице, из каждого окна.

Убивают ваше будущее и настоящее. Убивают суперсовременным оружием и советскими пушками. Убивают коктейлями молотова, топорами, лопатами и деревянными палками. Рвут зубами, душат руками.

Ваши недовожди забыли, что здесь земля Святослава, Владимира, земля вольных казаков, гайдамацкий дух и вечный воздух свободы. Наши деды воевали против фашистской орды. Наши гены сегодня воюют против дикой орды.



Белорусы могут не идти кровавым путем своего диктатора / Фото Getty Images

Новая орда

Орда веками угрожала нам с Востока. Сегодня впервые она угрожает с Севера. Украинцы никогда не воевали с белорусами. Нас впервые пытаются втянуть с братьями белорусами в бойню.

Результат всего этого – в обгоревших искореженных трупах ваших детей, плотно устилающих нашу землю, в ободранных голодных пацанах, прячущихся в наших лесах и сдающихся в плен. Выходите со своих тёплых домов. Откройте свои глаза и уши, пока вы окончательно не превратились в изгоев всей планеты.

Стоит прочесть Украина побеждает в войне с огромной Россией

Вам уже закрывают возможности общения с миром, возможности получения объективной информации. Запрещают выходить на улицы и площади ваших городов. Несомненно совсем скоро вам запретят выходить из своих домов.

Вам запретят жить. Вас превращают в скот. Пока еще живой скот. Вас превращают в изолированное гетто.

Нас пытаются уничтожить, но и всем вам уже не жить, как прежде. Вам уже терять нечего. Каждый новый день – новая страничка вашего позора. Несмываемого позора будущего ваших детей. Если вообще это будущее вам светит.

Смотрите – белорусская армия решила присоединиться к российским оккупантам в Украине: смотрите видео