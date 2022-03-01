Что мы наблюдаем сейчас?

Мы видим, что огромная российская армия мало того, что не добилась никаких успехов, но и несет огромные потери.

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Россияне были вынуждены согласиться на переговоры без условий. Еще начали угрожать ядерным оружием – а это, мы понимаем, последний аргумент.

То есть больше значительных ресурсов нет. Наоборот: есть понимание, что воронка необдуманных решений начала затягивать и затягивать по уши.

Весь мир за Украину

Активность цивилизованного мира в поддержку Украины нарастает стремительно, по мере того, как все больше становится очевидным, что Киев не падет. В комментариях в Телеграме писали, мол, не будьте так оптимистичны, Россию против демократий обязательно поддержит Китай и все будет очень плохо.

Однако Китай не поддержал. Китай – главный выгодополучатель от ослабления России, потому что в случае глобального поражения она либо распадается и Пекин вступает в борьбу за ресурсы Сибири (а, может, и забирает их без борьбы), либо становится китайским протекторатом с потрохами.

Колосс на глиняных ножках

Надо понимать: Россия – страна большая, но очень слабая в ресурсном смысле. То есть, у нее много ресурсов – природных. Но их «монетизации» в ресурсы технологические, научные, и даже человеческие не произошло. Тотальная коррупция, а также подмена реального развития пропагандой привели к тому, к чему привели.

По оценкам западных разведок, которые уже показали свою компетентность точными прогнозами вторжения и его характера, в Украине уже задействовано 2/3 потенциала для ведения боевых действий, а толку – ноль. Вот мы сейчас утром когда хватаемся за новости, мы видим ленту сообщений, сильно отличающуюся от утра четверга или пятницы: того потока информации о все новых и новых ракетных обстрелах уже нет. Потому что ракеты имеют свойство банально заканчиваться, если их производить в количествах, достаточных лишь для парадов и телерепортажей.

В этом контексте ключевое значение играет время. Трудно сегодня представить индикаторы, по которым можно будет четко сказать: "Победила Москва" или "Победил Киев". Потому что украинская столица не падет, а если даже и падет, то и ВСУ, и население уже показали, что борьба будет бесконечной, пока последний интервент не уйдет.

С другой стороны, в силу ряда факторов, представить себе украинскую операцию по захвату Кремля тоже вряд ли возможно.

То есть, Победа какой-то стороны не будет выглядеть, как поднятие своего флага над логовом врага.

Более зримо и осязаемо придет не чья-либо победа, а чье-либо поражение.

Что дальше

Когда в масштабах страны закончатся деньги, оружие и будет отбито желание воевать. Начнется внутренний кризис, провоцирующий кучу вопросов, от "Ради чего?" до "Что дальше?", а за ним и поиск виноватых – со всеми вытекающими.

Похоже на то, что такая судьба может постигнуть сегодняшнюю Украину? Не особо. Поражение потерпит не она.

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