Вир безглуздої смерті

Сьогодні два недофюрери, два ваші так звані "вожді" намагаються знищити нас. Нас засипають ракетами, підривають будинки та лікарні, садки та школи. І бісяться від розуміння, що для українського народу вся Україна стала своїм Сталінградом.

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Ваших чоловіків, братів, дітей тут убивають, як дику худобу. Вбивають воїни ЗСУ, бійці тероборони, прості люди з великих міст та маленьких сіл. Вбивають у полях, лісах, на кожній вулиці, з кожного вікна.

Вбивають ваше майбутнє та сьогодення. Вбивають суперсучасною зброєю та радянськими гарматами. Вбивають "коктейлями Молотова", сокирами, лопатами та дерев'яними ціпками. Рвуть зубами, душать руками.

Ваші недовожді забули, що тут – земля Святослава, Володимира, земля вільних козаків, гайдамацький дух та вічне повітря волі. Наші діди воювали проти фашистської орди. Наші гени сьогодні воюють проти дикої орди.



Білоруси можуть не йти кривавим шляхом свого диктатора / Фото Getty Images

Нова орда

Орда століттями загрожувала нам зі Сходу. Сьогодні вперше вона загрожує із Півночі. Українці ніколи не воювали з білорусами. Нас уперше намагаються втягнути з братами білорусами у бійню.

Результат всього цього – в обгорілих понівечених трупах ваших дітей, що щільно встеляють нашу землю, в обдертих голодних пацанах, що ховаються в наших лісах і здаються в полон. Виходьте зі своїх теплих будинків. Відкрийте свої очі та вуха, поки ви остаточно не перетворилися на вигнанців усієї планети.

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Вам закривають можливості спілкування зі світом, можливості отримання об'єктивної інформації. Забороняють виходити на вулиці та площі ваших міст. Незабаром вам заборонять виходити зі своїх будинків.

Вам заборонять жити. Вас перетворюють на худобу. Поки що живу худобу. Вас перетворюють на ізольоване гетто.

Нас намагаються знищити, але й усім вам уже не жити, як раніше. Вам уже втрачати нічого. Кожен новий день – нова сторінка вашої ганьби. Незмивної ганьби майбутнього ваших дітей. Якщо взагалі це майбутнє вам світить.

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