Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга в эфире телемарафона рассказала, что россияне больше тяготеют к стороне Новороссийска. Ведь оккупанты пытаются держаться так, что не попасть под поражение нашего оружия.

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Зачем россияне долго держат ракетоносители в Черном море

Однако именно из того района они также могут достичь любой точки Украины своими "Калибрами", которые держат наготове,

– рассказала Гуменюк.

По ее словам, по состоянию на утро 23 апреля общая группировка врага состоит из 10 кораблей, из которых два – подводные ракетоносители.

Наталья Гуменюк рассказала, что россияне уже долгое время держат на дежурстве подводные ракетоносители, в то же время – наготове в пункте базирования есть и надводный, который также снаряжен и время от времени присоединяется к этой корабельной группировке.

Это может свидетельствовать о том, что враг пытается подчеркивать, что его господство в Черном море он все еще воспринимает серьезно,

– объяснила спикер ОК "Юг".

Что влияет на количество ракетоносителей в Черном и Азовском море

Наталья Гуменюк объяснила, что на количество ракетоносителей в Черном и Азовском море влияет:

погода;

у каждого корабля есть своя автономность плавания – сколько времени они должны находиться на дежурстве и затем должны войти в пункт обеспечения, чтобы восстановить запасы.

Также пресс-секретарь пояснила, что Россия чередует между собой подводные ракетоносители: некоторые находятся в пунктах базирования.

Как правило, сейчас мы наблюдаем, что они маневрируют этими так называемыми рычагами воздействия, как они считают, и пытаются менять обстановку, напрягая ее время от времени и снимая напряжение,

– заявила спикер оперативного командования "Юг".

Наталья Гуменюк уточнила, что это элемент психологического давления как один из основных факторов влияния на население во время гибридной войны.