Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону розповіла, що росіяни більше тяжіють до сторони Новоросійська. Адже окупанти намагаються триматись так, що не потрапити під ураження нашої зброї.

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Навіщо росіяни довго тримають ракетоносії в Чорному морі

Однак, саме з того району вони також можуть сягнути будь-якої точки України своїми "Калібрами", які тримають напоготові,

– розповіла Гуменюк.

За її словами, станом на ранок 23 квітня загальне угруповання ворога складається з 10 кораблів, з яких два – підводні ракетоносії.

Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни вже довгий час тримають на чергуванні підводні ракетоносії, водночас – напоготові в пункті базування є й надводний, який також споряджений і час від часу долучається до цього корабельного угруповання.

Це може свідчити про те, що ворога намагається підкреслювати, що його панування в Чорному морі він все ще сприймає серйозно,

– пояснила речниця ОК "Південь".

Що впливає на кількість ракетоносіїв у Чорному та Азовському морі

Наталія Гуменюк пояснила, що на кількість ракетоносіїв у Чорному та Азовському морі впливає:

погода;

у кожного корабля є своя автономність плавання – скільки часу вони мають перебувати на чергуванні й потім мають зайти в пункт забезпечення, щоб поновити запаси.

Також речниця пояснила, що Росія чергує між собою підводні ракетоносії: деякі перебувають в пунктах базування.

Як правило, зараз ми спостерігаємо, що вони маневрують цими так званими важелями впливу, як вони вважають, і намагаються змінювати обстановку, напружуючи її час від часу і знімаючи напруження,

– заявила речниця оперативного командування "Південь".

Наталія Гуменюк уточнила, що це елемент психологічного тиску, як один з основних факторів впливу на населення під час гібридної війни.