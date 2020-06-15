В Канаде около Оттавы 14 июня столкнулись два малых пассажирских самолета. В результате аварии один из них упал в реку, другой пилоту удалось посадить. Обошлось без жертв.

Авария самолетов возле Оттавы

Спасатели получили сообщение о столкновении самолетов в 14:48 14 июня, сообщает CBC News.

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После того, как два малых пассажирских самолета столкнулись, один из них упал в реку Оттава. Другому удалось успешно приземлиться на аэродроме.

Что известно о пострадавших

Несколько катеров отправились на место происшествия, чтобы спасти 70-летнего пилота самолета, который оказался в реке. К счастью, он получил незначительные травмы – ссадины и синяки.

Пилоту удалось выбраться из самолета самостоятельно, его только доставили на берег.

Спасатели закрепили обломки самолета, который перевернулся в воде. По словам очевидцев, он перешел в спираль, а затем врезался носом в реку.

Пилот самолета, который упал в реку, получил незначительные травмы / Фото CBC News

Ситуация в самолете, который удалось посадить

Несмотря на повреждение переднего колеса, второй самолет смог успешно приземлиться в аэропорту Арнприор, штат Онтарио, к западу от Оттавы.

В нем находились четыре человека, среди них – ребенок. Они не пострадали.