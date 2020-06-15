Два літаки зіткнулися в Канаді: один з них впав у річку – фото
У Канаді, біля Оттави 14 червня зіткнулись два малих пасажирських літаки. У результаті аварії один з них впав у річку, інший пілоту вдалося посадити. Обійшлося без жертв.
Аварія літаків біля Оттави
Рятувальники отримали повідомлення про зіткнення літаків о 14:48 14 червня, повідомляє CBC News.
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Після того, як два малих пасажирських літаки зіштовхнулися, один з них впав у річку Оттава. Іншому вдалося успішно приземлитися на летовищі.
Що відомо про постраждалих
Кілька катерів вирушили на місце події, аби врятувати 70-річного пілота літака, який опинився у річці. На щастя, він отримав незначні травми – подряпини й синці.
Пілоту вдалося вибратися з літака самостійно, його лише доставили на берег.
Рятувальники закріпили уламки літака, який перевернувся у воді. За словами очевидців, він перейшов у спіраль, а потім врізався носом у річку.
Пілот літака, який впав у річку, отримав незначні травми / Фото CBC News
Ситуація у літаку, який вдалося посадити
Попри пошкодження переднього колеса, другий літак зміг успішно приземлитися в аеропорту Арнпріор, штат Онтаріо, на захід від Оттави.
У ньому перебували четверо людей, серед них – дитина. Вони не постраждали.