У Канаді, біля Оттави 14 червня зіткнулись два малих пасажирських літаки. У результаті аварії один з них впав у річку, інший пілоту вдалося посадити. Обійшлося без жертв.

Аварія літаків біля Оттави

Рятувальники отримали повідомлення про зіткнення літаків о 14:48 14 червня, повідомляє CBC News.

Читайте також "Ось ми і в'є**лися": два літаки потрапили у ДТП у Санкт-Петербурзі – фото, відео

Після того, як два малих пасажирських літаки зіштовхнулися, один з них впав у річку Оттава. Іншому вдалося успішно приземлитися на летовищі.

Що відомо про постраждалих

Кілька катерів вирушили на місце події, аби врятувати 70-річного пілота літака, який опинився у річці. На щастя, він отримав незначні травми – подряпини й синці.

Пілоту вдалося вибратися з літака самостійно, його лише доставили на берег.

Рятувальники закріпили уламки літака, який перевернувся у воді. За словами очевидців, він перейшов у спіраль, а потім врізався носом у річку.



Пілот літака, який впав у річку, отримав незначні травми / Фото CBC News

Ситуація у літаку, який вдалося посадити

Попри пошкодження переднього колеса, другий літак зміг успішно приземлитися в аеропорту Арнпріор, штат Онтаріо, на захід від Оттави.

У ньому перебували четверо людей, серед них – дитина. Вони не постраждали.