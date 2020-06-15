Неординарна дорожньо-транспортна пригода трапилася у Росії 14 червня. В аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі на злітно-посадковій полосі не розминулися два пасажирських авіалайнери з сотнями людей на бортах.

На злітно-посадковій смузі в аеропорту Пулково два авіалайнери А-320 зіткнулися по дотичній. Про це 14 червня розповіли у російському РБК.

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Що відомо про ДТП із літаками у Пулково 14 червня

Це були літаки компаній S7 і "Уральські авіалінії". Один літак зачепив крилом хвостову частину іншого, але, на щастя, загиблих і постраждалих немає. На бортах літаків перебували дві сотні людей.

іншого, але, на щастя, загиблих і постраждалих немає. На бортах літаків перебували дві сотні людей. В "Уральських авіалініях" стверджують, що винними в аварії є пілоти S7. Адже, мовляв, літак "уральців" стояв на місці, чекаючи дозволу на зліт.

У сибірській авіакомпанії S7 не стверджують нічого. Ба більше, своїх пасажирів вони так і залишили в аеропорту, на відміну від "уральців", не організувавши їм ані запасного літака, ані навіть інформації про можливий час вильоту.

Фотографії, які опублікувало петербурзьке видання "Фонтанка", засвідчили, що від удару хвостова частина одного з літаків відвалилася.



Один літак "підрізав" крилом інший / Фото "Фонтанки"



Хвостова частина літака "Уральських авіаліній" відвалилася / Фото "Фонтанки"

Згодом з'явилося і відео з місця зіткнення. Опублікував його телеграм-канал "Mash на Мойке". Відео супроводжується яскравим коментарем одного із пасажирів: "Ось ми і в'є**лися в "Уральські авіалінії".

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