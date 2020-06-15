Неординарное дорожно-транспортное происшествие произошло в России 14 июня. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на взлетно-посадочной полосе не разминулись два пассажирских авиалайнера с сотнями людей на бортах.

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково два авиалайнера А-320 столкнулись по касательной. Об этом 14 июня рассказали в российском РБК .

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Что известно о ДТП с самолетами в Пулково 14 июня

Это были самолеты компаний S7 и "Уральские авиалинии". Один самолет задел крылом хвостовую часть другого, но, к счастью, погибших и пострадавших нет. На бортах самолетов находились две сотни людей.

В "Уральских авиалиниях" утверждают, что виновными в аварии являются пилоты S7. Ведь, мол, самолет "уральцев" стоял на месте, ожидая разрешения на взлет.

В сибирской авиакомпании S7 не утверждаю ничего. Более того, своих пассажиров они так и оставили в аэропорту , в отличие от "уральцев", не организовав им ни запасного самолета, ни даже информации о возможном времени вылета.

Фотографии, которые опубликовало петербургское издание " Фонтанка ", показали, что от удара хвостовая часть одного из самолетов отвалилась.



Один самолет "подрезал" крылом другой / Фото "Фонтанки"



Хвостовая часть самолета "Уральских авиалиний" отвалилась / Фото "Фонтанки"

Впоследствии появилось и видео с места столкновения. Опубликовал его телеграмм-канал "Mash на Мойке". Видео сопровождается ярким комментарием одного из пассажиров: "Вот мы и въе**лись в "Уральские авиалинии".