Два нападения на людей в Канаде: меры безопасности бессильны
Террористические атаки и гибель от рук злоумышленников – распространенное явление современного мира. Однако, 23 июля в Канаде произошло сразу два нападения, в которых нападающими были люди с психическими расстройствами.
Все чаще встречаются случаи, когда внезапно осуществляется атака на людей со стороны агрессивно настроенного прохожего, о намерениях которого до последнего момента невозможно было догадаться. Заранее обнаружить нападающего в толпе – невозможно.
Читайте также: Канада усилила новейшей техникой группу сдерживания российской агрессии
Один из таких инцидентов случился в Торонто. Возле торгового центра в греческом районе города мужчина открыл огонь по людям. Прозвучало более 20 выстрелов, в результате которых двое человек погибли, а 13 были ранены. Полиция на место происшествия прибыла оперативно и ликвидировала злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель Фейсал Хуссейн. Родственники мужчины написали письма семьям погибших с соболезнованиями. И сообщили, что Фейсал страдал сильными психическими расстройствами.
"Это страшная и ужасная ночь. Это же улица, по которой ходят целые семьи. И тут появляется кто-то, кто просто начинает их расстреливать. Много людей ранены, некоторые в больнице. Все что нам остается – удивляться почему так происходит", – рассказала представительница Городского совета Торонто Паула Флетчер.
Нападение на почетную стражу в Оттаве
Позже случилась еще одна атака. Возле здания парламента Канады в Оттаве правоохранители задержали мужчину, который пытался с ножом напасть на почетную стражу. Благодаря молниеносной реакции военных его удалось задержать. К счастью, в этот раз никто не пострадал. Мотивы этого нападения пока не известны. Сейчас мужчина находится под стражей.
Руководитель оборонного ведомства Канады Харджит Саджан рассказал, что очень рад отсутствию жертв, и поблагодарил правоохранителей за надлежащую реакцию.
Чтобы минимизировать количество нападений и уберечь людей, в некоторых европейских странах по центру ходят военные. На улицах устанавливают все больше камер наблюдения, а полицейские патрули постоянно дежурят в людных местах. К сожалению, даже такие меры не гарантируют отсутствие подобных трагедий в будущем.