Два нападения на людей в Канаде: меры безопасности бессильны

Террористические атаки и гибель от рук злоумышленников – распространенное явление современного мира. Однако, 23 июля в Канаде произошло сразу два нападения, в которых нападающими были люди с психическими расстройствами.

Все чаще встречаются случаи, когда внезапно осуществляется атака на людей со стороны агрессивно настроенного прохожего, о намерениях которого до последнего момента невозможно было догадаться. Заранее обнаружить нападающего в толпе – невозможно.

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Один из таких инцидентов случился в Торонто. Возле торгового центра в греческом районе города мужчина открыл огонь по людям. Прозвучало более 20 выстрелов, в результате которых двое человек погибли, а 13 были ранены. Полиция на место происшествия прибыла оперативно и ликвидировала злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель Фейсал Хуссейн. Родственники мужчины написали письма семьям погибших с соболезнованиями. И сообщили, что Фейсал страдал сильными психическими расстройствами.

"Это страшная и ужасная ночь. Это же улица, по которой ходят целые семьи. И тут появляется кто-то, кто просто начинает их расстреливать. Много людей ранены, некоторые в больнице. Все что нам остается – удивляться почему так происходит", – рассказала представительница Городского совета Торонто Паула Флетчер.



Нападение на почетную стражу в Оттаве

Позже случилась еще одна атака. Возле здания парламента Канады в Оттаве правоохранители задержали мужчину, который пытался с ножом напасть на почетную стражу. Благодаря молниеносной реакции военных его удалось задержать. К счастью, в этот раз никто не пострадал. Мотивы этого нападения пока не известны. Сейчас мужчина находится под стражей.

Руководитель оборонного ведомства Канады Харджит Саджан рассказал, что очень рад отсутствию жертв, и поблагодарил правоохранителей за надлежащую реакцию.

J'ai été informé de l'incident sur la colline du Parlement ce matin lors de la parade de la Relève de la garde. Soulagé que personne n'ait été blessé. Merci aux membres des Forces armées canadiennes, de la GRC et du Service de protection parlementaire pour leur réponse rapide. — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 23 липня 2018 р.

Чтобы минимизировать количество нападений и уберечь людей, в некоторых европейских странах по центру ходят военные. На улицах устанавливают все больше камер наблюдения, а полицейские патрули постоянно дежурят в людных местах. К сожалению, даже такие меры не гарантируют отсутствие подобных трагедий в будущем.